Sular ne zaman gelecek? Sarıyer, Pendik, Büyükçekmece, Üsküdar su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 11 Temmuz 2021 su kesinti programını yayınlandı. İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre şebeke hattı arızası nedeniyle Sarıyer, Pendik, Büyükçekmece, Üsküdar ve Bağcılar'da su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz İSKİ su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerinden etkilenen mahalleler de ikamet eden vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.
İSKİ 11 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Pınartepe Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 06:08
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Ulus Mah,Türkoba Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 10:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlı Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Gürpınar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 06:08
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Kordonboyu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 10:37
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Batı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 11:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 09:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
İcadiye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.07.2021 11:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.