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Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 12:33 | 

Sular ne zaman gelecek? Sarıyer, Pendik, Büyükçekmece, Üsküdar su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 11 Temmuz 2021 su kesinti programını yayınlandı. İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre şebeke hattı arızası nedeniyle Sarıyer, Pendik, Büyükçekmece, Üsküdar ve Bağcılar'da su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz İSKİ su kesintisi programı...

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerinden etkilenen mahalleler de ikamet eden vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.

2

İSKİ yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3İSKİ 11 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ 11 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Pınartepe Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 06:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Ulus Mah,Türkoba Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 10:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Gürpınar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 06:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Kordonboyu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 10:37

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Batı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 11:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 09:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

İcadiye Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.07.2021 11:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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