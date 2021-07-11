Sular ne zaman gelecek? Sarıyer, Pendik, Büyükçekmece, Üsküdar su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerinden etkilenen mahalleler de ikamet eden vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.