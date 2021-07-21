Sular ne zaman gelecek? Kadıköy ve Sultangazi'de su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Temmuz İstanbul su kesintisi duyurularını duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Kadıköy ve Sultangizi’de su kesintisi yaşanacak. Şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanan kesintilerden etkilenen vatandaşlar, “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 21 Temmuz su kesintisi programı…
İSKİ su kesintisi programını https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden yazılı olarak paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.07.2021 11:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.07.2021 14:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.