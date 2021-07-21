Sular ne zaman gelecek? Kadıköy ve Sultangazi'de su kesintisi

İSKİ su kesintisi programını https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden yazılı olarak paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.