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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 10:19 | 

Sular ne zaman gelecek? İZSU 21 Ekim su kesintisi programı

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde bakım – onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 21 Ekim su kesintisi programı…

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İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden 21 Ekim 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

2İZSU’DAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN YAZILI AÇIKLAMA
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İZSU’DAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN YAZILI AÇIKLAMA

Su kesintisi programını yazılı olarak paylaşan İSKİ, yaptığı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer yerdi.

3İZSU 21 EKİM TARİHİ
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İZSU 21 EKİM TARİHİ

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Güneşli Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 08:03

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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