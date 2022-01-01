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Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 14:21 | 

Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) gün içerisinde yaşanacak su kesintilerinin listesini paylaştı. Yayınlanan su kesintisi programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bugün B.Çekmece, Başakşehir, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.
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“Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.”
31 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

1 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Pınartepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.01.2022 12:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.01.2022 13:23

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.01.2022 12:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Çağlayan Mah,Gürsel Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.01.2022 13:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

İstinye Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.12.2021 15:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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