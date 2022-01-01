Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) gün içerisinde yaşanacak su kesintilerinin listesini paylaştı. Yayınlanan su kesintisi programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
1 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Pınartepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.01.2022 12:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.01.2022 13:23
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.01.2022 12:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Çağlayan Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.01.2022 13:49
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
İstinye Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
31.12.2021 15:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.