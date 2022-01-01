Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bugün B.Çekmece, Başakşehir, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.