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Gündem
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 14:52 | 

Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak su kesintisi programı

İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin sona ereceği saati resmi adresi üzerinden açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak su kesintisi programı…

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1
İSKİ 7 Ocak tarihli su kesintisi programını paylaştı. Günlük planlı su kesintisi listesine göre, Arnavutköy ve Beykoz ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı...
2
İSKİ’nin günlük su kesintisi programında “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verdi.
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Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Haraççı Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

07.01.2022 08:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Baklacı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

07.01.2022 14:31

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 
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