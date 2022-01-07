Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak su kesintisi programı
İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin sona ereceği saati resmi adresi üzerinden açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak su kesintisi programı…
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Haraççı Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
07.01.2022 08:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Baklacı Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
07.01.2022 14:31
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.