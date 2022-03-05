Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mart tarihli su kesintisi programı

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve mahallerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki su kesintileri, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılıyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çalışmaların sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mart tarihli su kesintisi programı

1/3Sular ne zaman gelecek İşte 5 Mart tarihli su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, bugün bazı ilçelere şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Su kesintilerinin nedenlerine ve sona ereceği saate İSKİ’nin resmi adresinden ulaşmak mümkün.

2/3Sular ne zaman gelecek İşte 5 Mart tarihli su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3Sular ne zaman gelecek İşte 5 Mart tarihli su kesintisi programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.03.2022 09:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 06.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.03.2022 14:21

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski