Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mart tarihli su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, bugün bazı ilçelere şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Su kesintilerinin nedenlerine ve sona ereceği saate İSKİ’nin resmi adresinden ulaşmak mümkün.
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
05.03.2022 09:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 06.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
05.03.2022 14:21
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.