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GeriGündem Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programını paylaştı
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Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 11:32 | 

Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programını paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağının açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 14 Eylül su kesintisi programı...

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1

İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

2

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;

- Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir : Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

3

LÜTFEN DİKKAT!

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Arıza Kesinti Bilgisi İçin İlçe Seçiniz

İlçe

:

Adalar

Etkilenen Mahalleler

:

Maden Mah- Büyükada

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 09:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Mustafa Kemal Mah,Küçükbakkalköy Mah,Yeni Sahra Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Aşık Veysel Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Barbaros Mah,Fetih Mah,Esatpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 10:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Dereağzı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 10:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Hacı Mimi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 09:33

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 11:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Arnavutköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 10:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Turgut Reis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 10:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 09:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 11:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Mah,Topselvi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 11:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler

:

Kemal Türkler Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 09:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 20:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Tantavi Mah,Site Mah,Tepeüstü Mah,Tatlısu Mah,Saray Mah,Namık Kemal Mah,Mehmet Akif Mah,Parseller Mah,Necip Fazıl Mah,Topağacı Mah,İnkilap Mah,Ümraniye,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Çamlık Mah,Yenişehir Mah,Yamanevler Mah,Çakmak Mah,Yukarı Dudullu Mah,Madenler Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Dumlupınar Mah,Dudullu Osb,Atatürk Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Finanskent Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Küçük Çamlıca Mah,Küçüksu Mah,Kuleli Mah,Küplüce Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Bulgurlu Mah,Kandilli Mah,Kısıklı Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Fulya Mah,Gülbahar Mah,Mecidiyeköy Mah,Esentepe Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Levent-Mecidiyeköy 400Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 05:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah,Feriköy Mah,Eskişehir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.09.2021 11:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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