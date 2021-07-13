Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Büyükçekmece, Çatalca, Güngören, Maltepe, Bahçelievler...)
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını paylaştı. Günlük su kesintisi programına göre aralarında Büyükçekmece, Çatalca, Güngören, Maltepe, Bahçelievler'in de bulunduğu birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte İSKİ'nin 13 Temmuz tarihli planlı kesinti programına yönelik yaptığı yazılı açıklamanın detayları...
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Pınartepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 13:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İkitelli Osb
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 12:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Gürpınar Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 11:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 14:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Esenkent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 14:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler
:
Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 13:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah
Arıza Sebebi
:
400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Çatalca-Yalıköy 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 10:54
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.