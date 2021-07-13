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Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 - 15:05 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Büyükçekmece, Çatalca, Güngören, Maltepe, Bahçelievler...)

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını paylaştı. Günlük su kesintisi programına göre aralarında Büyükçekmece, Çatalca, Güngören, Maltepe, Bahçelievler'in de bulunduğu birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte İSKİ'nin 13 Temmuz tarihli planlı kesinti programına yönelik yaptığı yazılı açıklamanın detayları...

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İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştığı yazılı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Pınartepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 09:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 13:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 12:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Gürpınar Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 09:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 11:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 14:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Esenkent Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 14:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler

:

Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattına Debimetre Montajı

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 13:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Çatalca-Yalıköy 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 10:54

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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