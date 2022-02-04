Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ'nin 4 Şubat tarihli kesinti programına göre, bugün 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'un Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çatalca ve Üsküdar ilçelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince su verilemeyecek.
İSKİ’nin resmi adresinden yapılan yazılı duyuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Bebek Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.02.2022 11:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.02.2022 10:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.02.2022 09:18
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.02.2022 10:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.