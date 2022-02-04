Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ’nin resmi adresinden yapılan yazılı duyuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.