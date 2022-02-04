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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Gün içerisinde yaşanacak su kesintileri İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı. Peki, hangi İstanbul ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 4 Şubat tarihli su kesintisi programı…

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi programı

İSKİ'nin 4 Şubat tarihli kesinti programına göre, bugün 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'un Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çatalca ve Üsküdar ilçelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince su verilemeyecek.

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi programı

İSKİ’nin resmi adresinden yapılan yazılı duyuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

3/34 ŞUBAT İSKİ PROGRAMI

4 ŞUBAT İSKİ PROGRAMI

 

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.02.2022 10:04

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Bebek Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.02.2022 11:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Suadiye Mah,Bostancı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.02.2022 10:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.02.2022 09:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.02.2022 10:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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