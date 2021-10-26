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Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 13:28 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim su kesintisi programı...

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.

2

Arnavutköy, Güngören, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Çatalca'ya su verilemeyecek.

3

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Hadımköy Deliklikaya Mah 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Aıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 12:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 12:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Tom Tom Mah,Firuz Ağa Mah,Cihangir Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 12:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler

:

Pazariçi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 11:31

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 10:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 11:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 10:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Bahşayiş Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Ömerli Mah,Sırapınar Mah,Hüseyinli Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 12:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Site Mah,Finanskent Mah,Armağan Evler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 10:40

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Salacak Mah,Mimar Sinan Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

26.10.2021 12:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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