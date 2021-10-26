Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.