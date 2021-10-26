Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi
:
400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Hadımköy Deliklikaya Mah 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Aıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 12:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 12:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Tom Tom Mah,Firuz Ağa Mah,Cihangir Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 12:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler
:
Pazariçi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 11:31
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 10:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 11:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 10:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Ömerli Mah,Sırapınar Mah,Hüseyinli Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 12:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Site Mah,Finanskent Mah,Armağan Evler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 10:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Salacak Mah,Mimar Sinan Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
26.10.2021 12:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.