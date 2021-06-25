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Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 12:43 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Ataşehir, Bahçelievler, Beyoğlu, Sarıyer, Eyüpsultan, Silivri, ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerden etkilenen mahallelerde etkilenen bulunan vatandaşlar, su kesintisinin biteceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 25 Haziran İSKİ su kesintisi programı

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak.

2

Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Kayışdağı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 11:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Kocasinan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 11:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 11:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Oruç Reis Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 10:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Esentepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 11:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Poligon Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 11:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 10:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Elbasan Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 21:44

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.06.2021 11:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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