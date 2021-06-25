Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Ataşehir, Bahçelievler, Beyoğlu, Sarıyer, Eyüpsultan, Silivri, ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerden etkilenen mahallelerde etkilenen bulunan vatandaşlar, su kesintisinin biteceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 25 Haziran İSKİ su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak.
Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 11:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Kocasinan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 11:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 11:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Oruç Reis Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 10:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Esentepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 11:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Poligon Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 11:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 10:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Elbasan Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 21:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.06.2021 11:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.