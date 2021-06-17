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Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 14:39 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ'nin 17 Haziran tarihli su kesintisi programına Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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1

Su kesintisi programı İSKİ tarafından paylaşıldı. Kesinti programına göre, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Silivri ve Çatalca ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceği de kesinti listesinde açıklandı.

2

Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yalıköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Hünkartepe Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

17.06.2021 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yalıköy Mah,Merkez Mah,Ortaçeşme Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

17.06.2021 11:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Mehter Ceşme Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

17.06.2021 12:33

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

17.06.2021 14:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

17.06.2021 13:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Elbasan Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

17.06.2021 08:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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