Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ'nin 17 Haziran tarihli su kesintisi programına Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
Su kesintisi programı İSKİ tarafından paylaşıldı. Kesinti programına göre, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Silivri ve Çatalca ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceği de kesinti listesinde açıklandı.
Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yalıköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Hünkartepe Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
17.06.2021 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yalıköy Mah,Merkez Mah,Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
17.06.2021 11:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Mehter Ceşme Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
17.06.2021 12:33
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
17.06.2021 14:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
17.06.2021 13:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Elbasan Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
17.06.2021 08:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.