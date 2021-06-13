Sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi programı
İSKİ İstanbul su kesintisi programı ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. 13 Haziran su kesintisi programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde şebek hatta arızası sebebiyle su kesintisi meydana gelecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'ıun bazı noktalarına arıza nedeniyle su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin biteceği saati araştırıyor. İSKİ 13 Haziran tarihli programıyla su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı.
İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti Bilgisi İçin İlçe Seçiniz
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Örnek Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 12:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Türkoba Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gazitepe Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 11:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 12:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti Bilgisi İçin İlçe Seçiniz
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Örnek Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 12:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Türkoba Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gazitepe Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 11:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2021 12:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.