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Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 16:07 | 

Sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi programı

İSKİ İstanbul su kesintisi programı ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. 13 Haziran su kesintisi programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde şebek hatta arızası sebebiyle su kesintisi meydana gelecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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1

İstanbul'ıun bazı noktalarına arıza nedeniyle su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin biteceği saati araştırıyor. İSKİ 13 Haziran tarihli programıyla su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı.

2

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

3İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti Bilgisi İçin İlçe Seçiniz

                                                           

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Örnek Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 12:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Türkoba Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gazitepe Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 11:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 12:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

4

Arıza Kesinti Bilgisi İçin İlçe Seçiniz

                                                           

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Örnek Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 12:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Türkoba Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gazitepe Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 11:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2021 12:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

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