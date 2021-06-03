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Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 11:58 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (3 Haziran)

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını paylaştı. Günlük programa göre, "Şebeke Hattı Arızası" nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı (3 Haziran)

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İSKİ 3 Haziran tarihindeki su kesintisi programını paylaştı.3 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. Günlük kesinti programına göre, Bakırköy, Maltepe, Esenler, Silivri, Sarıyer ve Şişli'de belirtilen saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ 3 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3İSKİ 3 HAZİRAN PROGRAMI

İSKİ 3 HAZİRAN PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 11:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Turgut Reis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 11:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Zümrütevler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 11:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah,Büyükdere Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 10:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 11:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.06.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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