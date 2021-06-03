Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (3 Haziran)

İSKİ 3 Haziran tarihindeki su kesintisi programını paylaştı.3 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. Günlük kesinti programına göre, Bakırköy, Maltepe, Esenler, Silivri, Sarıyer ve Şişli'de belirtilen saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.