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Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 10:38 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 22 Haziran

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak." Ana isale hattına vana montajı, şebeke hattı arızası, enerji kesintisi gibi nedenlerle bazı İstanbul ilçelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran su kesintisi programı...

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Beykoz, K.Çekmece, Kartal, Maltepe, Üsküdar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saat planlı kesintiler listesinde yer alıyor.

2

Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

322 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

22 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Kocasinan Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

22.06.2021 09:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Çubuklu Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

22.06.2021 09:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

İstasyon Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

22.06.2021 10:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

22.06.2021 09:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Gülsuyu Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Kazı Çalışması Yapımı Esnasında Enerji Kablosu Arızası Meydana Gelmiştir.

Başlama Tarihi

:

22.06.2021 09:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

22.06.2021 09:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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