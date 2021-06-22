Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 22 Haziran
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak." Ana isale hattına vana montajı, şebeke hattı arızası, enerji kesintisi gibi nedenlerle bazı İstanbul ilçelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Beykoz, K.Çekmece, Kartal, Maltepe, Üsküdar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saat planlı kesintiler listesinde yer alıyor.
Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
22 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.06.2021 09:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Çubuklu Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.06.2021 09:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
İstasyon Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama
:
İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
22.06.2021 10:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.06.2021 09:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Gülsuyu Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Kazı Çalışması Yapımı Esnasında Enerji Kablosu Arızası Meydana Gelmiştir.
Başlama Tarihi
:
22.06.2021 09:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.06.2021 09:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.