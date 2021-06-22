Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 22 Haziran

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Beykoz, K.Çekmece, Kartal, Maltepe, Üsküdar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saat planlı kesintiler listesinde yer alıyor.