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Sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintilerini paylaşıyor

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi 14 Mart Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ planlı su kesintisi programıyla su verilemeyecek ilçeleri ve mahalleleri paylaşıyor. Peki, bugün hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ planlı su kesintilerini paylaşıyor

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, bugün bazı ilçelere şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Su kesintilerinin nedenlerine ve sona ereceği saate İSKİ’nin resmi adresinden ulaşmak mümkün.

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ planlı su kesintilerini paylaşıyor

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle Başakşehir100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 14.03.2022 13:42Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski