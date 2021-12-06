Sular ne zaman gelecek? İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, Başakşehir, Fatih, Sultanbeyli, Silivri ve Çekmeköy’de şebeke hattı arızası ve branşman arızası gibi nedenle su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Aralık tarihli su kesintisi programı…
GÜNLÜK SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 09:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Başakşehir Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 09:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Derviş Ali Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 11:54
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilova Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 12:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 08:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Ortaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 11:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 10:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Esenkent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.12.2021 11:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.