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Gündem
Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 13:17 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, Başakşehir, Fatih, Sultanbeyli, Silivri ve Çekmeköy’de şebeke hattı arızası ve branşman arızası gibi nedenle su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Aralık tarihli su kesintisi programı…

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 6 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Kesinti listelerinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler ve kesintilerin sona ereceği saat bilgisi yer alıyor.
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İSKİ’den yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
3GÜNLÜK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

GÜNLÜK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 09:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Başakşehir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 09:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Derviş Ali Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 11:54

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilova Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 12:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 08:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Ortaköy Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 11:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 10:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Esenkent Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.12.2021 11:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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