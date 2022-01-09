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Gündem
Haber Giriş: 09 Ocak 2022 - 13:34 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ocak su kesintisi programı

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak su kesintisi programı…

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1
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 9 Ocak tarihli su kesintisi programını paylaştı. Günlük planlı su kesintisi listesine göre, Başakşehir, Tuzla, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı...
2
İSKİ yazılı su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
3

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Ziya Gökalp Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.01.2022 11:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Esentepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.01.2022 11:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeören Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.01.2022 11:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Yavuz Türk Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.01.2022 10:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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