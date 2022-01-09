Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ocak su kesintisi programı
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak su kesintisi programı…
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.01.2022 11:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Esentepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.01.2022 11:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeören Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.01.2022 11:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.01.2022 10:18
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.