Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ocak su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 9 Ocak tarihli su kesintisi programını paylaştı. Günlük planlı su kesintisi listesine göre, Başakşehir, Tuzla, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı...