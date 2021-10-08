Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisini yayınladı. 6 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 6 Ekim su kesintisi programı...
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ’nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Esenyurt, Kadıköy, Maltepe ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Gülsuyu Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Gülsuyu 1 Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
08.10.2021 10:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.10.2021 11:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.