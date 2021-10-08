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Haber Giriş: 08 Ekim 2021 - 12:05 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisini yayınladı. 6 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 6 Ekim su kesintisi programı...

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İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ’nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Esenyurt, Kadıköy, Maltepe ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ yazılı kesinti duyurusunda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Gülsuyu Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Gülsuyu 1 Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

08.10.2021 10:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.10.2021 11:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

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