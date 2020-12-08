Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 8 Aralık 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 8 Aralık tarihli su kesintileri için yaptığı açıklama..