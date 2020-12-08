Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı
İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, İSKİ'nin su kesintisi programını araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 8 Aralık 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 8 Aralık tarihli su kesintileri için yaptığı açıklama..
İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 11:49
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Kavaklı Mah,Dereağzı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 10:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Kocatepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 11:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Aydınlı Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 10:54
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Çanakça Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 11:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kabakça Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 11:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Sırapınar Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 09:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Selami Ali Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 12:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
İnönü Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.12.2020 10:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]