MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı
GeriEkonomi Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 13:22 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı

İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, İSKİ'nin su kesintisi programını araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 8 Aralık su kesintisi programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 8 Aralık 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 8 Aralık tarihli su kesintileri için yaptığı açıklama..

2
Abone Olgoogle-news

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

3İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 11:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Kavaklı Mah,Dereağzı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 10:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Kocatepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 11:44

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Aydınlı Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 10:54

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Çanakça Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 11:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kabakça Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 11:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sırapınar Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 09:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Selami Ali Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 12:40

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah,Ergenekon Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.12.2020 10:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi