Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Nisan su kesintisi programı

İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Arnavutköy, Pendik, Ümraniye'de su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Nisan su kesintisi programının detayları...
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
06.04.2022 09:14
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.04.2022 10:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi
:
Terfi Merkezi Arızası
Açıklama
:
Dudullu Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
06.04.2022 13:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.