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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Nisan su kesintisi programı

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6 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Nisan tarihli su kesintisi programının detayları...

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 6 Nisan su kesintisi programı

İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Arnavutköy, Pendik, Ümraniye'de su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Nisan su kesintisi programının detayları...

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 6 Nisan su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 6 Nisan su kesintisi programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

06.04.2022 09:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Göçbeyli Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.04.2022 10:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah

Arıza Sebebi

:

Terfi Merkezi Arızası

Açıklama

:

Dudullu Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

06.04.2022 13:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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