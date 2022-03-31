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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart su kesintisi programı

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart su kesintisi programı

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 31 Mart su kesintisi programı

Planlı su kesintisi programı doğrultusunda İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerinde sı kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin 31 Mart tarihli su kesintisi programına göre, bugün Ataşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Zeytinburnu, Ümraniye, Fatih, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy ilçelerine su verilemeyecek.

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 31 Mart su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 31 Mart su kesintisi programı

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Mustafa Kemal Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama

:

K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 09:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 09:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmet Paşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama

:

Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Sinan Mah,Nine Hatun Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah

Arıza Sebebi

:

Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama

:

Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah

Arıza Sebebi

:

Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama

:

Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacı Kadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah

Arıza Sebebi

:

Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama

:

Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Arıza Sebebi

:

Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama

:

Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Fikirtepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

50Yıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 09:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Maltepe Mah

Arıza Sebebi

:

Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama

:

Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama

:

K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

31.03.2022 09:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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