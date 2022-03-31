Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart su kesintisi programı

Planlı su kesintisi programı doğrultusunda İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerinde sı kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin 31 Mart tarihli su kesintisi programına göre, bugün Ataşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Zeytinburnu, Ümraniye, Fatih, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy ilçelerine su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Mustafa Kemal Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama
:
K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 09:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 09:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmet Paşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama
:
Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah,Nine Hatun Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi
:
Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama
:
Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi
:
Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama
:
Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacı Kadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah
Arıza Sebebi
:
Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama
:
Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi
:
Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama
:
Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
50Yıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 09:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Maltepe Mah
Arıza Sebebi
:
Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama
:
Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama
:
K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
31.03.2022 09:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.