Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz tarihli su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 3 Temmuz 2021 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?