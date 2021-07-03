Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz tarihli su kesintisi programı
Su kesintisi programı, kesintilerden etkilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ su kesintilerinin listesini anlık olarak paylaşıyor. Bugünün kesintisi programına göre, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri'de belirlenen saatlerde su kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz tarihli su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 3 Temmuz 2021 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
3 Temmuz tarihli su kesintisini paylaşan İSKİ yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Hadımköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.07.2021 08:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.07.2021 10:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Alipaşa Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.07.2021 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.