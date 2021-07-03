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Haber Giriş: 03 Temmuz 2021 - 10:51 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz tarihli su kesintisi programı

Su kesintisi programı, kesintilerden etkilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ su kesintilerinin listesini anlık olarak paylaşıyor. Bugünün kesintisi programına göre, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri'de belirlenen saatlerde su kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz tarihli su kesintisi programı

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1

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 3 Temmuz 2021 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

2İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

3 Temmuz tarihli su kesintisini paylaşan İSKİ yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Hadımköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.07.2021 08:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Zuhuratbaba Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.07.2021 10:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Alipaşa Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.07.2021 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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