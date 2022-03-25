Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mart su kesintisi programını paylaştı

İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.