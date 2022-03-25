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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mart su kesintisi programını paylaştı

#Su Kesintisi#İski#Sular Ne Zaman Gelecek

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, bugün bazı ilçelere şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Su kesintilerinin nedenlerine ve sona ereceği saate İSKİ’nin resmi adresinden ulaşmak mümkün.

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 25 Mart su kesintisi programını paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı-günlük su kesintisi programına göre, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Esenyurt ve Sultanbeyli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Mart su kesintisi programı...

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 25 Mart su kesintisi programını paylaştı

İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/325 MART SU KESİNTİSİ PROGRAMI

25 MART SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.03.2022 12:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Celaliye Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.03.2022 10:33

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Zafer Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.03.2022 12:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.03.2022 11:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Çakıl Mah,Kaleiçi Mah,Elbasan Mah

Arıza Sebebi

:

900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Mimar Sinan-Çatalca 900Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

25.03.2022 11:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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