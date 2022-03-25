Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mart su kesintisi programını paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı-günlük su kesintisi programına göre, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Esenyurt ve Sultanbeyli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Mart su kesintisi programı...
İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.03.2022 12:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Celaliye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.03.2022 10:33
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Zafer Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.03.2022 12:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.03.2022 11:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Çakıl Mah,Kaleiçi Mah,Elbasan Mah
Arıza Sebebi
:
900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Mimar Sinan-Çatalca 900Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
25.03.2022 11:49
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.