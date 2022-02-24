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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı (B.Çekmece, Kağıthane, Pendik)

#İski#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

Günlük su kesintisi programı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 24 Şubat tarihli su kesintisi programı...

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı (B.Çekmece, Kağıthane, Pendik)

Şebeke hattı vana montajı/değişim ve şebeke hattı branşman bağlantısı sorunları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı (B.Çekmece, Kağıthane, Pendik)

İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı (B.Çekmece, Kağıthane, Pendik)

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Mimaroba Mah,Sinanoba Mah,Murat Çeşme Mah,Ekinoba Mah,Güzelce Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

Büyükçekmece-Mimarsinan 700 Mm İsale Hattında Arızalı Vana Değişim Ve Montaj Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

24.02.2022 08:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

24.02.2022 14:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Göçbeyli Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

24.02.2022 10:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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#İski#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek