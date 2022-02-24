Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı (B.Çekmece, Kağıthane, Pendik)

Şebeke hattı vana montajı/değişim ve şebeke hattı branşman bağlantısı sorunları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.
İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Mimaroba Mah,Sinanoba Mah,Murat Çeşme Mah,Ekinoba Mah,Güzelce Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama
:
Büyükçekmece-Mimarsinan 700 Mm İsale Hattında Arızalı Vana Değişim Ve Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
24.02.2022 08:59
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
24.02.2022 14:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
24.02.2022 10:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.