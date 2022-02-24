Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı (B.Çekmece, Kağıthane, Pendik)

Şebeke hattı vana montajı/değişim ve şebeke hattı branşman bağlantısı sorunları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.