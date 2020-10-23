Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ekim su kesintisi programı

23 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI Su kesintisi programını yazılı olarak paylaşan İSKİ, yaptığı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer yerdi.