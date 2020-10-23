Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ekim su kesintisi programı
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki ilçelere su verilemiyor. Yaşanan kesintilerin sona ereceği saati merak eden vatandaşlar, İSKİ’nin 23 Ekim tarihli planlı su kesintisi programını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 23 Ekim su kesintisi programı…
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saat planlı kesintiler listesinde yer alıyor.
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23 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Su kesintisi programını yazılı olarak paylaşan İSKİ, yaptığı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer yerdi.