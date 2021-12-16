Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Aralık su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gün içerisinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyeceğini duyurdu. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 16 Aralık su kesintisi programı
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Aralık su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 13:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 12:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 12:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 10:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Rumeli Kavağı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 12:21
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 09:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 11:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 10:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.12.2021 12:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.