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Gündem
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 13:24 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Aralık su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gün içerisinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyeceğini duyurdu. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 16 Aralık su kesintisi programı

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1
İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Bakırköy, Beykoz, Güngören, Silivri ve Üsküdar ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.
2
İSKİ günlük su kesintisi programında “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi.
3

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Aralık su kesintisi programı

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 13:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 12:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilpınar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 12:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Tozkoparan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 10:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli Kavağı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 12:21

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 09:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 11:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 10:44

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Yavuz Türk Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.12.2021 12:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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