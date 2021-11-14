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Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 13:07 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Kasım su kesintisi programını paylaştı

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin günlük su kesintisi programını inceleyerek kesintilerin sona ereceği saati öğrenmeye çalışıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 14 Kasım tarihli su kesintisi programı...

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

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İSKİ'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

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Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Zuhuratbaba Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.11.2021 11:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.11.2021 12:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeören Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

14.11.2021 11:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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