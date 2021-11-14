Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Kasım su kesintisi programını paylaştı
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin günlük su kesintisi programını inceleyerek kesintilerin sona ereceği saati öğrenmeye çalışıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 14 Kasım tarihli su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.11.2021 11:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.11.2021 12:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeören Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.11.2021 11:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.