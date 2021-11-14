Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Kasım su kesintisi programını paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.