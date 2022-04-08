Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? Çekmeköy, Ümraniye, B.Çekmece, Bağcılar'da su kesintisi...

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

8 Nisan Cuma günü, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 8 Nisan su kesintisi programı...

1/3Sular ne zaman gelecek Çekmeköy, Ümraniye, B.Çekmece, Bağcılarda su kesintisi...

İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. 8 Nisan tarihli su kesintisi programına göre, Çekmeköy, Ümraniye, B.Çekmece, Bağcılar, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

2/3Sular ne zaman gelecek Çekmeköy, Ümraniye, B.Çekmece, Bağcılarda su kesintisi...

İSKİ’den yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi.

3/3İSKİ 8 NİSAN SU KESİNTİSİ

İSKİ 8 NİSAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Ulus Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 10:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 09:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

5Levent Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 09:56

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Akfırat Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 09:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 09:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 08:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeüstü Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

08.04.2022 10:04

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski