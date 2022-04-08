Sular ne zaman gelecek? Çekmeköy, Ümraniye, B.Çekmece, Bağcılar'da su kesintisi...

İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. 8 Nisan tarihli su kesintisi programına göre, Çekmeköy, Ümraniye, B.Çekmece, Bağcılar, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.
İSKİ’den yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Ulus Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 10:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 09:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
5Levent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 09:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Akfırat Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 09:48
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 09:14
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 08:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeüstü Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
08.04.2022 10:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.