MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? Büyükçekmece'de 6 saat sürecek
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece'de 6 saat sürecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 17:00 | 

Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece'de 6 saat sürecek

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ'nin su kesintisi programına göre, 15 Haziran tarihinde şebeke hattı arızası, deplase çalışması nedeniyle bazı İstanbul ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen bölgelerde bulunan vatandaşlar, suların geleceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtler paylaşıldı. Kesinti listesine göre bugün Büyükçekmece, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Peki hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

2

İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.06.2021 16:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.06.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.06.2021 14:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

15.06.2021 14:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sırapınar Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.06.2021 15:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.06.2021 15:21

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi