Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece'de 6 saat sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtler paylaşıldı. Kesinti listesine göre bugün Büyükçekmece, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Peki hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?