Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece'de 6 saat sürecek
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ'nin su kesintisi programına göre, 15 Haziran tarihinde şebeke hattı arızası, deplase çalışması nedeniyle bazı İstanbul ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen bölgelerde bulunan vatandaşlar, suların geleceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtler paylaşıldı. Kesinti listesine göre bugün Büyükçekmece, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Peki hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.06.2021 16:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.06.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.06.2021 14:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
15.06.2021 14:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Sırapınar Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.06.2021 15:59
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.06.2021 15:21
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.