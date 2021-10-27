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Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 11:23 | 

Sular ne zaman gelecek? Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Çekmeköy'de su kesintisi

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Çekmeköy, K.Çekmece, B.Çekmece'de su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim su kesintisi programı...

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1

İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Çekmeköy, K.Çekmece, B.Çekmece'ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor.

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İSKİ'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

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Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Rüzgarlıbahçe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.10.2021 10:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Caddebostan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.10.2021 10:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler

:

Meclis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.10.2021 10:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.10.2021 09:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi

:

27.10.2021 09:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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