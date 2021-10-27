Sular ne zaman gelecek? Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Çekmeköy'de su kesintisi
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Çekmeköy, K.Çekmece, B.Çekmece'de su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim su kesintisi programı...
İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Çekmeköy, K.Çekmece, B.Çekmece'ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
27.10.2021 10:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Caddebostan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
27.10.2021 10:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler
:
Meclis Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
27.10.2021 10:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
27.10.2021 09:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi
:
27.10.2021 09:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.