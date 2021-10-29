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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 16:51 | 

Sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, B.Çekmece, Beykoz, Sarıyer, Beylikdüzü'nde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Anadolu ve Avrupa yakasında birçok ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. Günlük su kesintisi programına göre, Arnavutköy, B.Çekmece, Beykoz, Sarıyer, Beylikdüzü'nde planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince su kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 29 Ekim su kesintisi programının detayları...

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1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ekim Cuma ünü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

329 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

29 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, B.Çekmece, Beykoz, Sarıyer,  Beylikdüzü'de su kesintisi

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Ersoy Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mavigöl Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Yunus Emre Mah,İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah,Taşoluk Mah,Atatürk Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Hacımaşlı Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

29.10.2021 12:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Güzelce Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.10.2021 15:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah

Arıza Sebebi

:

700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Elmalı Beykoz İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

29.10.2021 15:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Sahil Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.10.2021 11:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.10.2021 08:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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