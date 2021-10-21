Sular ne zaman gelecek? Ankara Gölbaşı, Çankaya ve Elmadağ'da su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? GÖLBAŞI



Arıza Tarihi: 20.10.2021 01:00:00



Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00



Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI ANA İLETİM HATTI ÜZERİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK DEPLASE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ 20.10.2021 SAAT 01:00 İLE PERŞEMBE GÜNÜ 21.10.2021 SAAT 13:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.



Etkilenen Yerler:



AHİBOZ,BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI, İKİZCE,KARAGEDİK,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,OĞULBEY,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK MAHALLELERİNİN TAMAMI, İNCEK VE KIZILCAŞAR MAHALLELERİNİN BİR KISIMI



ÇANKAYA



Arıza Tarihi: 21.10.2021 17:00:00



Tamir Tarihi: 21.10.2021 23:00:00



Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Arsem Enerji İnşaat Anonim Şirketi”ne yaptırılmakta olan “Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Alanları, İçme suyu Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında Çankaya İlçesi Dumlupınar Blv. ile 6001 Cd. kesişiminde içme suyu şebeke hattı çalışmasına istinaden bağlantı çalışması yapılacağından su kesintisi yaşanacaktır.



Etkilenen Yerler: Üniversiteler Mahallesi Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay, Tarım Bakanlığı'nın bir kısmı ve civarı



