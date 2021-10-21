Sular ne zaman gelecek? Ankara Gölbaşı, Çankaya ve Elmadağ'da su kesintisi
Su kesintisi ile ilgili açıklamalar Sular İdaresi tarafından yapılıyor. Ankara’da yaşayan vatandaşlar yaşanan kesintilerin nedenini ve detayları öğrenmek istiyorlar. Yapılan açıklamaya göre Gölbaşı’nda 20 Ekim’de saat 01:00’de su kesintisi yaşandı. Çankaya’da ise bugün saat 17:00’de belirtilen yerlerde sular gidecek. Peki, Sular ne zaman gelecek?
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Suların ne zaman geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor. ASKİ’den yapılan açıklamada Ankara Gölbaşı’nda 20 Ekim’de saat 01:00’de giden suların 21 Ekim’de saat 13:00’de geleceği açıklandı. Elmadağ’da giden sular ise bugün saat 18:20’de gelecek. İşte yapılan tüm açıklamalar
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SULAR NE ZAMAN GELECEK?
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 20.10.2021 01:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI ANA İLETİM HATTI ÜZERİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK DEPLASE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ 20.10.2021 SAAT 01:00 İLE PERŞEMBE GÜNÜ 21.10.2021 SAAT 13:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler:
AHİBOZ,BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI, İKİZCE,KARAGEDİK,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,OĞULBEY,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK MAHALLELERİNİN TAMAMI, İNCEK VE KIZILCAŞAR MAHALLELERİNİN BİR KISIMI
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 21.10.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2021 23:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Arsem Enerji İnşaat Anonim Şirketi”ne yaptırılmakta olan “Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Alanları, İçme suyu Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında Çankaya İlçesi Dumlupınar Blv. ile 6001 Cd. kesişiminde içme suyu şebeke hattı çalışmasına istinaden bağlantı çalışması yapılacağından su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Üniversiteler Mahallesi Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay, Tarım Bakanlığı'nın bir kısmı ve civarı
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ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 21.10.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 21.10.2021 18:20:00
Detay: ELMADAĞ İSMETPAŞA MAH HATİP SOKAK MUTAHİT FİRMA Q110 LUK ASBEST BORUYA ZARAR VERMİŞTİR BU YUZDEN SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA MAH YENİCE MAH YENİPINAR MAH