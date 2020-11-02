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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 13:46 | 

Sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 2 Kasım Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 2 Kasım İSKİ su kesintisi kapsamında Büyükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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