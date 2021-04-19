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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 14:04 | 

Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan İSKİ su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen ilçeler ve mahalleler, İSKİ'nin resmi sayfasından paylaşıldı. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 19 Nisan İSKİ su kesintisi programı

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İstanbul'un bazı bölgelerinde 19 Nisan'da su kesintisi yapılacak. Şebeke hattı arızası nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyecek. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sultangazi, Kartal, Sancaktepe, Silivri, Üsküdar, Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

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Su kesintisi programını günlük olarak paylaşan İSKİ duyuru ekranında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

319 NİSAN İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

19 NİSAN İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Mimarsinan Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 12:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 10:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Orta Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 13:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler

:

Yunusemre Mah,Safa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 13:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

50Yıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 13:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 13:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Barbaros Mah,Altunizade Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 10:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şile

Etkilenen Mahalleler

:

Ovacık Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

19.04.2021 12:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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