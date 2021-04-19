Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan İSKİ su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen ilçeler ve mahalleler, İSKİ'nin resmi sayfasından paylaşıldı. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 19 Nisan İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un bazı bölgelerinde 19 Nisan'da su kesintisi yapılacak. Şebeke hattı arızası nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyecek. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sultangazi, Kartal, Sancaktepe, Silivri, Üsküdar, Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
19 NİSAN İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Mimarsinan Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 12:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 10:59
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Orta Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 13:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler
:
Yunusemre Mah,Safa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 13:22
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
50Yıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 13:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 13:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Barbaros Mah,Altunizade Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 10:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şile
Etkilenen Mahalleler
:
Ovacık Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
19.04.2021 12:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.