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Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 12:26 | 

Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran su kesintisi programı

İstanbul su kesintisi programı İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'ıun bazı noktalarına arıza nedeniyle su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin biteceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 16 Haziran su kesintisi programı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. B.Çekmece, Beşiktaş, Kadıköy, Sultangazi, Kağıthane, Silivri ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek.

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Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3İSKİ 16 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ 16 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.06.2021 16:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Nisbetiye Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2021 11:29

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2021 09:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Talat Paşa Mah,Gürsel Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

16.06.2021 12:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2021 08:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Küçükkılıçlı Mah,Kurfallı Mah,Küçüksinekli Mah,Sinekli Mah,Seymen Mah,Kadıköy Mah,Bekirli Mah,Akören Mah,Büyükkılıçlı Mah,Gazitepe Mah,Fenerköy Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama

:

Danamandıra-Celaliye Mevcut 400 Mm İsale Hattın,Yeni Yapılan 700 Mm İsale Hattına Bağlantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi

:

16.06.2021 10:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Çengelköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2021 11:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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