Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. B.Çekmece, Beşiktaş, Kadıköy, Sultangazi, Kağıthane, Silivri ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek.