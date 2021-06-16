Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran su kesintisi programı
İstanbul su kesintisi programı İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'ıun bazı noktalarına arıza nedeniyle su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin biteceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 16 Haziran su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. B.Çekmece, Beşiktaş, Kadıköy, Sultangazi, Kağıthane, Silivri ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek.
Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
İSKİ 16 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.06.2021 16:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Nisbetiye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2021 11:29
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2021 09:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
16.06.2021 12:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2021 08:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Küçükkılıçlı Mah,Kurfallı Mah,Küçüksinekli Mah,Sinekli Mah,Seymen Mah,Kadıköy Mah,Bekirli Mah,Akören Mah,Büyükkılıçlı Mah,Gazitepe Mah,Fenerköy Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama
:
Danamandıra-Celaliye Mevcut 400 Mm İsale Hattın,Yeni Yapılan 700 Mm İsale Hattına Bağlantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi
:
16.06.2021 10:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Çengelköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2021 11:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.