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Sular ne zaman gelecek? 11 Nisan su kesintisi programı

#İski#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi

Planlı su kesintisi programı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bazı ilçelere ve mahallelere şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? 11 Nisan su kesintisi programı...

1/3Sular ne zaman gelecek 11 Nisan su kesintisi programı

6 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan tarihli su kesintisi programının detayları...

2/3Sular ne zaman gelecek 11 Nisan su kesintisi programı

İSKİ den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3Sular ne zaman gelecek 11 Nisan su kesintisi programı

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.04.2022 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.04.2022 11:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Feneryolu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.04.2022 09:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Ferah Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.04.2022 11:04

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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#İski#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi