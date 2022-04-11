Sular ne zaman gelecek? 11 Nisan su kesintisi programı

6 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan tarihli su kesintisi programının detayları...
İSKİ den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.04.2022 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
İnönü Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.04.2022 11:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Feneryolu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.04.2022 09:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Ferah Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.04.2022 11:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.