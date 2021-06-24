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Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 12:02 | 

Sular ne ne zaman gelecek? Güngören, Çekmeköy, Sultanbeyli...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 23 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. İSKİ'nin planı su kesintisi programına göre, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sultanbeyli, Güngören, Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? vcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sultanbeyli, Güngören, Üsküdar'da su kesintisi ne zaman bitecek?

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1

İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Yaşanan kesinti programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanacak kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İSKİ su kesintilerinin başlayacağı ve biteceği tarihi duyurdu.

2

Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3İSKİ 24 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ 24 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Tahtakale Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama

:

Yeni Şahintepe 2 Su Deposu Ve Terfi Merkezinin Mevcut İsale Hatlarına Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 09:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Türkoba Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 10:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 10:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Şahintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama

:

Yeni Şahintepe 2 Su Deposu Ve Terfi Merkezinin Mevcut İsale Hatlarına Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 09:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 11:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Anadolu Feneri Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 09:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Poyraz Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 11:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Pirinççi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 01:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 10:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Battal Gazi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 10:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Nişantepe Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

Reşadiye Terfi Cazibe Hattı Üzerinde Tahliye Vana Değişimi Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 10:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2021 11:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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