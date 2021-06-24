Sular ne ne zaman gelecek? Güngören, Çekmeköy, Sultanbeyli...

İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Yaşanan kesinti programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanacak kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İSKİ su kesintilerinin başlayacağı ve biteceği tarihi duyurdu.