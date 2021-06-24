Sular ne ne zaman gelecek? Güngören, Çekmeköy, Sultanbeyli...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 23 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. İSKİ'nin planı su kesintisi programına göre, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sultanbeyli, Güngören, Üsküdar'da su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? vcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sultanbeyli, Güngören, Üsküdar'da su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Yaşanan kesinti programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanacak kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İSKİ su kesintilerinin başlayacağı ve biteceği tarihi duyurdu.
Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
İSKİ 24 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Tahtakale Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama
:
Yeni Şahintepe 2 Su Deposu Ve Terfi Merkezinin Mevcut İsale Hatlarına Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 09:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Türkoba Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 10:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 10:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Şahintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama
:
Yeni Şahintepe 2 Su Deposu Ve Terfi Merkezinin Mevcut İsale Hatlarına Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 09:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 11:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Anadolu Feneri Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 09:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Poyraz Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 11:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Pirinççi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 01:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 10:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 10:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Nişantepe Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama
:
Reşadiye Terfi Cazibe Hattı Üzerinde Tahliye Vana Değişimi Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 10:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2021 11:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.