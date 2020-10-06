Şükran Ovalı: Kızımla yeniden doğdum!

Formda bir vücuda sahipsiniz. Nasıl başardınız?



Zayıf olmak aslında bir başarı değil. Bir kadının kilolu olması başarısından hiçbir şey eksiltmez. Hamilelik sürecinde aldığım kilolarımdan dolayı bir mutsuzluk asla yaşamadım. Doğum sonrasında özellikle uğraş içerisinde olmadım. Ben oyuncuyum, karakterin getirdiği tüm sorumluluğu da tümüyle sahiplenmeye hazırım.