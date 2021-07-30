Şükran Ovalı, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy... Ünlülerin tatil halleri!

Bahamalar’da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen paylaştığı bu karenin altına “Hoşçakal Bahamalar. Sonunda eve dönüyorum. Her ne kadar cennet gibi görünen yerlere gitsem de benim için Türkiye’nin yeri bambaşka” diye yazdı.