Şükran Ovalı, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy... Ünlülerin tatil halleri!

Yazın keyfini çıkarmaya devam eden ünlüler tatil fotoğraflarını Instagram hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor. İşte ünlü isimlerin sosyal medyaya yansıyan tatil halleri...
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1
Pareolu önlem
Şükran Ovalı, yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Ünlü oyuncu önceki gün Biblos Resort Alaçatı’nın plajında görüntülendi. Arkadaşlarıyla güneşlenen Ovalı muhabirleri fark edince pareosunu giyip otelin içerisine geçti. ( Deniz BOY)
2
Yeğenle keyifli gün
Bodrum’da tatil yapan Begüm Kütük, önceki gün Ortakent’te görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeğeniyle denizde oyunlar oynarken objektife yansıdı. Eşi Erdil Yaşaroğlu’nun İstanbul’a gittiği ve oyuncunun 1 hafta ailesiyle tatil yapacağı öğrenildi. (Umut ÜNVER)
3
Yalıkavak’ta arsa baktılar
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Yalıkavak’taydı. Gümüşlük’teki lüks evlerinden taşınmak istedikleri öne sürülen çift, Yalıkavak’taki boş arsaları incelerken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)
4
Kumsalda aşk
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, tatil için Çeşme’yi tercih etti.Âşıklar geçen çarşamba plajda arkadaşlarıyla buluştu. Daha sonra baş başa vakit geçiren ikili, kumsalda uzun süre sohbet etti. Ardından Berk Oktay tek başına denize girdi, Yıldız Çağrı Atiksoy da ayaklarıyla su sıçratarak sevgilisiyle şakalaştı. (Deniz BOY)
5
Sevgilinin gözünden
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile çıktığı Meksika tatiline devam ediyor. Şarkıcı önceki gün Frida Kahlo Müzesi’ni gezdi. Çiçekli tacı ve rengarenk elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise, o kareleri sosyal medyada paylaştı.
6
Gökmen Tanaçar’la evlenen Tuğba Özerk, balayı tatilini Çeşme’de yaptı. Şarkıcı, Alaçatı Beach Resort & Spa’da çekilen bu fotoğrafı “Sevdiceğimin objektifinden, mini balayı kaçamağımızdan kalanlar. Şimdi yeni şarkı için koşturma zamanı” notuyla paylaştı.
7
Sarp Levendoğlu Datça’da sörf yaparken çekilen bu karesinin altına esprili bir not düştü: “Mermiler seksin, alemde teksin.”
8
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Cansu Dere sezon yorgunluğunu arkadaşlarıyla çıktığı tatilde atıyor. Ünlü oyuncu önceki gün mavi mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
9
Derya Şensoy havuza girmeden önce ayna önünde verdiği mayolu pozunu “Havuz acil bir ihtiyaçtır” notuyla takipçileriyle paylaştı.
10
Bodrum’da tatil yapan Göksel, yeğeni Doruk Kartal’la çekilen fotoğrafını şu notla paylaştı: “İki aşımı da olduktan sonra Doruk Kartal’ımı doya doya sarabildim.”
11
Bahamalar’da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen paylaştığı bu karenin altına “Hoşçakal Bahamalar. Sonunda eve dönüyorum. Her ne kadar cennet gibi görünen yerlere gitsem de benim için Türkiye’nin yeri bambaşka” diye yazdı.
12
İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak oğulları Aslan Oktay’ın birinci ayını kutladı. Nurdan Büyükak oğulları için pasta kestikleri kareyi “1. ayın kutlu olsun canım oğlum” notuyla Instagram’ına yükledi.
13
Başak Parlak, artık bir klasik haline gelen yaz pozunu bu yıl da verdi. Oyuncu, fotoğrafın altına “Klasik yaz fotoğrafımdır” yazdı.
14
15 yıldır rol aldığı “Arka Sokaklar”a veda eden Yüsra Geyik, soluğu tatilde aldı. Geyik, fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştı.
15
Beyazıt Öztürk, hazırlayacağı sürpriz program öncesi Çeşme’de tatil yapıyor. Ünlü şovmen önceki gün de bu fotoğrafını “Yakında sürpriz” notuyla yayınladı.
16
Hülya Avşar, bu sene de Ayvalık’taki evinde tatil yapmayı tercih etti. Sanatçı önceki gün denizde ve plajda çekilen karelerini Instagram’ının hikaye bölümüne yükledi.