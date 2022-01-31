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Sude ve Mert olayında adı geçen kişinin Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi: Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi?

#Makbule Şakalakoğlu#Makbule Şakalakoğlu Kimdir#Mert Öcal Sude

Survivor All Star izleyicileri Sude ve Mert yakınlaşması ardından gündeme gelen iddiaları konuşuyor. Karşı takımdan Sude ile yakınlaşan Mert Öcal'ın bir süredir eski "Makbule" isimli biriyle daha birlikte olduğu söylentiler, adaya damga vurdu. Ogeday ve Nisa'nın yaptıkları açıklamalar sonrası gözler Makbule Şakalakoğlu'na çevrildi. Peki, Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi?

1/5Sude ve Mert olayında adı geçen kişinin Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi: Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi

Survivor All Star'a Sude, Mert ve Makbule arasında yaşananlara dair iddialar damga vurdu. Nisa ve Ogeday'ın kendisi hakkında yaptığı yorumlar sonrası 'Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler' ifadelerine yer veren Öcal'ın, Survivor'ın eski yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.

2/5Sude ve Mert olayında adı geçen kişinin Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi: Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi

Aynı zamanda Sude ile adı anılan Mert, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

3/5Sude ve Mert olayında adı geçen kişinin Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi: Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi

Yaşananlardan sonra Makbule Şakalakoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Şakalakoğlu, Öcal'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

4/5Makbule Şakalakoğlu kimdir

Makbule Şakalakoğlu kimdir?

Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapmıştır. Lisede Anadolu Lisesini bitridi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamdı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atanan Makbule, ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi. Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti.

5/5Sude ve Mert olayında adı geçen kişinin Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi: Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi

Makbule Şakalakoğlu'nun, Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Eski bir Survivor yarışmacısı olan Şakalakoğlu'nun Nisa'yı Survivor'a uğurlamıştı.

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