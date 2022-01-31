Sude ve Mert olayında adı geçen kişinin Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi: Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi?

Survivor All Star'a Sude, Mert ve Makbule arasında yaşananlara dair iddialar damga vurdu. Nisa ve Ogeday'ın kendisi hakkında yaptığı yorumlar sonrası 'Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler' ifadelerine yer veren Öcal'ın, Survivor'ın eski yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.