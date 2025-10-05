×
HABERLERGündem Haberleri

Subay olan babası Kore savaşında askerlerden öğrendi: Devraldığı işi 68 yıldır sürdürüyor | 'Bunu Türkiye'de ilk yapan benim'

Güncelleme Tarihi:

#Zanaat#Asker#Kore Savaşı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 10:39

Bursa’da yaşayan Hilmi Demirtaş (80), babasının Kore Savaşı’nda askerlerden öğrenip, kendisine aktardığı ayakkabıcılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Tarihî diziler ve halk oyunları için özel üretim yapan Demirtaş, babasından aldığı kerpeteni hiç bırakmadan mesleğini 68 yıldır devam ettiriyor.