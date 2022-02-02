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Şubat kira artış oranı açıklandı mı? 2022 şubat ayı kira artış oranı hesaplama

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Kira artış oranının ne kadar olduğu her ay merak edilen konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı her ay açıklanan enflasyon oranının ardından netlik kazanıyor. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şubat ayı kira artış oranı da belli olacak. Bu oran ocak ayında yüzde 19,60 olmuştu. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

1/4Şubat kira artış oranı açıklandı mı 2022 şubat ayı kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şubat ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranının yarın açıklanmasının ardından şubat ayı kira artış oranı da netleşecek. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19,60 olmuştu.

2/4ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak. Bu rakamla beraber şubat ayı kira artış oranı da belli olacak.

3/4OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonucu 2022 Ocak ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Ev sahipleri bu orana göre kira artışı belirleyebilecek.

4/4KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

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