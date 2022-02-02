Şubat kira artış oranı açıklandı mı? 2022 şubat ayı kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şubat ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranının yarın açıklanmasının ardından şubat ayı kira artış oranı da netleşecek. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19,60 olmuştu.
Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak. Bu rakamla beraber şubat ayı kira artış oranı da belli olacak.
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonucu 2022 Ocak ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.
TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Ev sahipleri bu orana göre kira artışı belirleyebilecek.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL