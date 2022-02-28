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Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı

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Şubat enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu rakamlara göre kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK tarafından belirtilen tarihlerde her ay saat 10:00’da açıklama yapılıyor. Mart ayına az bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Peki, şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte şubat ayı enflasyon beklentisi

1/3Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022 Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Şubat enflasyon beklentisi araştırılıyor. Şubat ayı enflasyon oranı mart ayında açıklanacak. Hürriyet yazarı Zeynel Balcı, ‘Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında. Ama sürprizler de olabilir.’ dedi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı.

2/3ŞUBAT ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ŞUBAT ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı.Özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

3/3Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022 Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Hürriyet yazarı Zeynel Balcı konuyu köşesine taşıdı. Balcı’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

3 Mart Perşembe günü TUİK tarafından açıklanacak şubat ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında. Ama sürprizler de olabilir. Ayrıca 4 Mart’ta ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Beklentiler 438 bin. (geçen ay 467 bin) Fed para politikası için istihdam ve enflasyon verilerinin önemi malum.

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