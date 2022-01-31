Şubat ayı ile ilgili sözler: Şubat ayı mesajları sosyal medyada yer buluyor

Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus'un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 lerde yapılmıştır.
Güzel gel şubat, zira çok ihtiyacımız var…
Bu şubat ilk defa bu kadar soğuk geçiyor... Kalbin kadar, ellerin kadar.
Şubat kapısı olur yalnızın yazı bile.
Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben şubat gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.
Şubat ayı gibiyim dört yılda bir o yıl gene eksik.
İstanbul şubat ayında insanın ciğerini söker.
En kısa ay olsa da insanın içi ısıtan aydır şubat...
Şubat ayının en güzeI yanı sevgililerin özgürce kavuşup hediyeleştiği o güzeI günün Şubat ayı içinde oImasıdır.
En güzeI aşkların yaşandığı, o soğuk sokaktan koşa koşa eve girip battaniyenin aItına giriIdiği o güzeI mevsimdir Şubat.