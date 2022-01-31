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Şubat ayı ile ilgili sözler: Şubat ayı mesajları sosyal medyada yer buluyor

#Şubat#Şubat Ayı İle İlgili Sözler#Şubat Ayı Mesajları

Yılın en kısa süren ayı şubat geldi çattı. Dünya Kanser günü ve Sevgililer Günü’nün idrak edildiği şubat ayının gelişini kutlamak isteyenler, yılın 2’nci ayıyla ilgili sözleri inceliyor. İşte, havaların artık iyice soğuduğu, kışın iyiden iyiye hissedildiği şubat ayı ile ilgili sözler…

1/3Şubat ayı ile ilgili sözler: Şubat ayı mesajları sosyal medyada yer buluyor

Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus'un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 lerde yapılmıştır.

2/3ŞUBAT AYI SÖZLERİ

ŞUBAT AYI SÖZLERİ

Güzel gel şubat, zira çok ihtiyacımız var…

Bu şubat ilk defa bu kadar soğuk geçiyor... Kalbin kadar, ellerin kadar.

Şubat kapısı olur yalnızın yazı bile.

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben şubat gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

3/3Şubat ayı ile ilgili sözler: Şubat ayı mesajları sosyal medyada yer buluyor

Şubat ayı gibiyim dört yılda bir o yıl gene eksik.

İstanbul şubat ayında insanın ciğerini söker.

En kısa ay olsa da insanın içi ısıtan aydır şubat...

Şubat ayının en güzeI yanı sevgililerin özgürce kavuşup hediyeleştiği o güzeI günün Şubat ayı içinde oImasıdır.

En güzeI aşkların yaşandığı, o soğuk sokaktan koşa koşa eve girip battaniyenin aItına giriIdiği o güzeI mevsimdir Şubat.

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#Şubat#Şubat Ayı İle İlgili Sözler#Şubat Ayı Mesajları