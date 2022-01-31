Şubat ayı ile ilgili sözler: Şubat ayı mesajları sosyal medyada yer buluyor

ŞUBAT AYI SÖZLERİ

Güzel gel şubat, zira çok ihtiyacımız var…



Bu şubat ilk defa bu kadar soğuk geçiyor... Kalbin kadar, ellerin kadar.



Şubat kapısı olur yalnızın yazı bile.



Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben şubat gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.