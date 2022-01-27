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Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2022 celp dönemi tarihi

#Şubat Ayı Askerlik Yerleri#CELP#Msb

Vatani görevini yapmak isteyen gençler celp yeri araştırmalarına son günlerde yoğunluk verdi. Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç, konuya dair resmi kurumların açıklamalarına odaklandı. Peki, Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

1/3Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak İşte 2022 celp dönemi tarihi

İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi araştırmaları, Şubat ayına kısa süre kalması ile birlikte hız kazandı. İşte, 2022 celp dönemi tarihi...

2/3Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak İşte 2022 celp dönemi tarihi

Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacak.

3/3ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

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#Şubat Ayı Askerlik Yerleri#CELP#Msb