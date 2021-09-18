Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? İşte Uğur Taşdemir'in biyografisi
Uğur Taşdemir, TRT Belgesel kanalında yayımlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Su Savaşları’yla ismini geniş bir kitleye duyurdu. Kendinin hazırladı Sürç-i Lisan isimli talk show programının da sunuculuğunu yapan ve birçok sanatçıyı konuk olarak ağırlayan Uğru Taşdemir, Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını attı. Peki, Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? İşte Uğur Taşdemir'in biyografisi
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Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat’ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Uğur Taşdemir, daha sonra Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu.
Şehir Tiyatrosu’nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005’te Çığır Sahne'de, 2006’da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de rol aldı.
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Uğur Taşdemir, tiyatro hayatına devam ederken; bir yandan da seslendirme çalışmalarına devam etti. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde seslendirme dersleri verdi.
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Kendinin hazırladı Sürç-i Lisan isimli talk show programının da sunuculuğunu yapan ve birçok sanatçıyı konuk olarak ağırlayan Uğru Taşdemir, Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını attı.