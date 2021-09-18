Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? İşte Uğur Taşdemir'in biyografisi

Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat’ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Uğur Taşdemir, daha sonra Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu.



Şehir Tiyatrosu’nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005’te Çığır Sahne'de, 2006’da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de rol aldı.