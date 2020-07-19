Su El Roman: İyi ki burun estetiği yaptırdım

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman, ikinci single’ı “Jokeria”yı çıkardı. Babasının yolunda ilerleyen Su, hayalinin büyük sahnelere çıkmak olduğunu söyledi: “Sahneye çıktığım zaman özgüven patlaması yaşıyorum. Karakterim değişiyor. İçimden sanki aslan çıkıyor.” Su El Roman’la pandemi dönemini geçirdiği Almanya, Frankfurt’taki evinin bahçesinden görüntülü konuştuk.
◊ “Jokeria” single’ınız yayınlandı. Şarkının sözlerini banyoda canınız sıkılırken yazmışsınız. Nedir tam hikayesi? - 2019 ekim ayıydı ve moralim çok bozuktu ve kendimce sorunlarım vardı. Şarkıyı yazmadan bir gün önce “Joker” filmini izlemiştim. Banyoda birden aklıma “Jokeria”nın nakaratı geldi. Anında çıktım banyodan ve bir saat sonra şarkı bitti. Yazdığım sözleri hiç değiştirmedim. “Joker” filminin hisleriyle yazılmış bir şarkı oldu. ◊ Şarkı babanız Rafet El Roman’ın plak şirketi Roman Müzik’ten çıktı. Babanızın güvenini nasıl sağladınız? - Babamın maddi değil manevi desteğini istiyorum. Maddi açıdan elimden geldiğince kendimi idare ediyorum. Evet, Roman Müzik’ten şarkı çıktı ama babamı işime sokmamaya çalışıyorum. İnsanların ön yargılı olmasını istemiyorum. “Babası şarkıcı, kızı da şarkıcı oldu. Babası destekliyor” imajını istemiyorum. ◊ Şarkıya gelen tepkilerden memnun musunuz? - Bu şarkıyı çok içime sinerek yaptım. Kalitesine de inanıyorum. İlk hafta Almanya’da dinlendi. ◊ Rafet Bey şarkınıza 10 üzerinden kaç verdi? - Tabii ki 10 verdi. O da çok sevdi ve başarılı buldu şarkıyı. ◊ Konserlere çıkacak mısınız? - Bence zamanım geldi. Kendimi sahneye hazır hissediyorum.
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Babamın bana karışmasını istemem
◊ Babanızın şarkılarını söylemek ister misiniz? - “Beni Affeder misin” ve “Mecnun” şarkılarını çok seviyorum. Şimdi yeni bir albüm çıkarıyor. Albümünde bir şarkısı var. Onu kesinlikle kendi versiyonumla cover’lamak istiyorum. ◊ Bir albüm yapmayı düşünüyor musunuz? - Evet, albüm dijital ortamda yayınlanacak. Şu anda sözlerini kendim yazdığım İngilizce 40’dan fazla, Türkçe 20’ye yakın şarkım var. Güzel olanları bir albümde toplamak istiyorum. Dijital dünyadan korkmuyorum çünkü tarzımın çok farklı olduğunu düşünüyorum. ◊ Kariyerinize dair en büyük hayaliniz nedir? - Hayalim dünyanın farklı şehirlerinde konser vermek. Hatta bunu beş yıl içinde yapmak istiyorum. Farklı ülkelerde dinleyicilerimin olması... Bunun için hırslı bir şekilde çalışıyorum. Pes etmek yok, asla... ◊ Gece kulübünde sahne almak isterseniz babanız karşı çıkar mı? - Karşı çıkacağını sanmıyorum. Düzenli bir yer olursa, neden olmasın ki... Açıkçası küçük değilim artık. O karışmaz, ben de karışmasını istemem. Korkum yok.
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Bize en iyi davranan Ceren Kaplakarslan’dı
◊ Ailenizden izin almadan estetik yaptırdığınız için anne ve babanızla tartışmalar yaşadığınız doğru mu? - Evet, estetik yaptırdım. Bunu saklayamam çünkü önceden burnum bayağı farklıydı. Ama anne ve babamın haberi vardı. Gizli bir durum yoktu. Sonuçta babamın izni olmadan kız kardeşim estetik yaptıramazdı çünkü 18 yaşından küçüktü. İyi ki de yaptırmışım. ◊ Babanız dönem dönem ilişkiler yaşıyor. Hiç sizin onaylamadığınız kişiler oldu mu? - Babam sadece ciddi ilişkileriyle bizi tanıştırdı. Görüştüğü her kadını yanımıza getirmedi. Bunu, çok da doğru buluyorum. O yüzden bugüne kadar beni rahatsız eden bir ilişkisi olmadı. Tabii, babama artık nasihat veriyorum “Daha dikkatli ol” diyorum. Babamla arkadaş gibiyiz. Bize fotoğraflar gösterir bazen “Bak kızım, nasıl buluyorsun?” diye. Görüşümüzü alıyor. ◊ Rafet Bey’in, Ceren Kaplakarslan’la evliliğine karşı çıktınız mı? - Onaylamıştık. Küçüktük ama babamın hayatına giren kadınlardan bize karşı iyi davranan nadir biriydi. Hepsi iyi davrandı da o çok iyiydi. Beraber de yaşadık ve çok güzel bir dönemdi. Olmadı, sağlık olsun.
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İstanbul’da büyümek korkutucu olabilirdi
◊ Anneniz Tuğba Altıntop, babanızla ayrıldığında çok küçüktünüz. Bu durum sizi nasıl etkiledi? - Ayrılmamış olsaydılar daha çok birlikte anılarımız, daha güzel günlerimiz olurdu. Ama biz gözümüzü açtığımızda ayrılmışlardı. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Almanya’da yetiştim, çok güzel bir çevre edindim. Bazen düşünüyorum, “Ünlü çocuğu olarak İstanbul’da yaşasaydım nasıl olurdu? Şimdiki aynı karaktere sahip olur muydum?” İstanbul’da yaşamak kolay değil. ◊ İstanbul’da ünlü çocuğu olmanın neyi korkutuyordu? - Çocukken çok hata yapabilirdik. Ve yaptığımız her hata göz önünde olabilirdi. Almanya’da öyle göz önünde değiliz.
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Babam gibi ben de pes etmem
◊ Hayattaki en büyük korkunuz nedir? - Sevdiğim insanlardan uzaklaşmak ya da hayatımdan çıkmaları. Ben aileme, arkadaşlarıma çok bağlı olan biriyim. ◊ Sizi en çok ne mutlu eder? - Çok şey mutlu ediyor. Şu an bahçedeyim ve tatlı bir kuş görsem karşımda çok mutlu olurum. ◊ Babanızın size en büyük nasihatı nedir? - Babam müzik hayatında 10 yıl boyunca bir plak şirketi aradı ve sonunda kendisinin oldu. Hiç pes etmedi. Bunu babamdan öğrendim. Bana öğrettiği en işi şey, spor yapmak. ◊ Bu gidişle babanızı geçer misiniz? - Bakalım, inşallah. (Gülüyor)
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Dua Lipa’ya benzetilmek kötü değil ◊ Neden müzik sektörünü tercih ettiniz? Babanızın müzisyen olması etken miydi? - Müzik her zaman hevesimdi. “Şarkıcı olmak istiyorum” dedim ve hiçbir zaman fikrim değişmedi, değişmeyecek de... Annem her zaman destekledi. Babamın ise kafasında sorular vardı, “Acaba şarkı üretebilecek mi”, “Sadece şarkı söylemeyi mi seviyor” gibi... Sonra sahneye çıktım ve o da anlayıp “Evet Su, içten istiyor; yapar” dedi. ◊ Müzik ve sahne sizin için ne anlam ifade ediyor? - Müzik ruhumun her hale girebilmesi... Adeta başka kimliklere bürünüyorsunuz. Bir gün mutsuz bir insan, başka gün enerjik bir hal. Sahne ise başka bir kişiliğe sahip olduğum bir alan. Genelde sessiz ve sakinimdir. Beni tanımayanlar “Çekingen, kendini beğenmiş” der. Çünkü kimseyle konuşmam, sosyal bir yapım yok. Bugüne kadar hep kız kardeşim benim için konuştu. Sahneye çıktığım zamansa özgüven patlaması yaşıyorum ve dünyanın en güçlü insanı oluyorum. Karakterim değişiyor. Bu hisleri sadece sahnede yaşıyorum. Bambaşka bir ruha bürünüyorum. İçimden sanki aslan çıkıyor. ◊ Sizi dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetenler oldu. Ne düşünüyorsunuz? - Ben kendisini çok beğeniyorum ve benzetilmek de kötü bir şey değil. Ama rahatsız olduğum konu “ona benziyor, onun gibi olmaya çalışıyor” söylemleri. Onu taklit ediyor algısı çok kötü. Ben ayrıyım, o ayrı. O da başarılı ben de kendi tarzımda başarılıyım.