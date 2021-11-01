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Sağlık
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 12:42 | 

Su diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte su diyetinde tüketilebilecek besinler

Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok kişinin uyguladığı su diyeti, son zamanların popüler zayıflama yöntemlerinden biri. Bütün Diyet programlarında yer alan su, bu diyette çok daha fazla ön plana çıkıyor. Peki, su diyeti nedir, nasıl yapılır?

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Su diyeti, kişinin gün içerisinde su ve belli başlı yiyecekler dışında herhangi bir gıda ürünü tüketmemesine dayanır. Çorba ve meyve sularının ağırlıklı olduğu su diyetinde, ananas, çilek gibi bağırsakları çalıştıran ve ödem attıran meyveler de var.

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Kısa sürede kilo verdiren su diyeti, kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren anneler için olumsuz sonuçlara neden olabiliyor, bu nedenle uygulamak isteyen kişilerin uzmana danışması gerekiyor.

3SU DİYETİ ÖRNEĞİ

SU DİYETİ ÖRNEĞİ

Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.

Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.

Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).

Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).

Ara 2: 2 dilim ananas, 1 elma, 1 bardak zencefil tozu çayı.

Ara 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.

Akşam: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, 1 porsiyon sebze haşlama (tercihe göre üzerine az zeytinyağı, bol limon ile ketentohumu eklenebilir), 1 kutu probiyotik yoğurt.

Ara: 2 dilim ananas, 15-20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 taze kayısı, 2 bardak ılık limonlu su.

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