Şu an saat kaç? Saatler geri mi alındı? İşte saatler hakkında detaylar
Şu an saatin kaç olduğu merak edilen konular arasında bulunuyor. Saatler geri alındı mı sorusu araştırılıyor. Avrupa ülkelerinde yaz saati ve kış saati uygulaması devam ediyor. Türkiye’de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarının bir daha uygulanmayacağı açıklanmıştı. Türkiye’de sadece ileri yaz saati uygulanıyor. Avrupa’da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise henüz son bulmuş değil.
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Saatlerin geri alınıp alınmadığı merak ediliyor. Avrupa ülkelerinde saatler, 24 Ekim Cumartesi’yi 25 Ekim Pazar’a bağlayan gece yarısı bir saat geri alındı. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki Türkiye’de şu an saat kaç? İşte konu ile ilgili bilgiler…
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SAATLER GERİ Mİ ALINDI?
Türkiye’de yaz saati uygulaması devam edecek. Türkiye’de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarına son vermişti. Türkiye’de sadece ileri yaz saati uygulanıyor. Bu durumda Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da artacak. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.
ŞU AN SAAT KAÇ?
TRT resmi internet sitesin üzerinden veya manuel saatlerinizden (kol saati, duvar saati vb.) saatleri kontrol edebilirsiniz.