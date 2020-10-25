Şu an saat kaç? Saatler geri mi alındı? İşte saatler hakkında detaylar

SAATLER GERİ Mİ ALINDI? Türkiye’de yaz saati uygulaması devam edecek. Türkiye’de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarına son vermişti. Türkiye’de sadece ileri yaz saati uygulanıyor. Bu durumda Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da artacak. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.



ŞU AN SAAT KAÇ?



TRT resmi internet sitesin üzerinden veya manuel saatlerinizden (kol saati, duvar saati vb.) saatleri kontrol edebilirsiniz.